Школьникам Чехова рассказали, как не стать соучастником мошеннических схем

Помощник прокурора города Чехова Екатерина Сикорская рассказала школьникам Любучан, что дропперы, которыми часто становятся подростки от 14 лет, оформляют на себя банковские карты. На эти счета злоумышленники переводят похищенные средства. После этого молодые люди обналичивают деньги и передают их дальше, что серьезно затрудняет поимку настоящих преступников. За подобные действия им обещают вознаграждение, однако вся ответственность в итоге ложится именно на дропперов, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Также представитель прокуратуры предупредила, что игровые площадки, например, «Роблокс», могут использоваться для психологического давления на подростков с целью заставить их перевести деньги родителей мошенникам.

Чтобы не превратиться в жертву или соучастника, учащимся советуют не поддаваться на предложения о «легком» заработке, никому не сообщать реквизиты своих карт и личные данные, а самое главное — сразу информировать родителей, учителей или полицию о любых подозрительных случаях. Только в Чехове уже было возбуждено свыше 100 уголовных дел, связанных с дистанционным мошенничеством, и количество вовлекаемых подростков продолжает увеличиваться.