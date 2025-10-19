Школьникам Балашихи рассказали о правилах безопасности в осенне-зимний период

Специалисты Муниципального бюджетного учреждения «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Балашиха» провели профилактические занятия в школах. Ученикам школ № 3, № 8 и гимназии № 3 рассказали о правилах безопасности при нахождении у водоемов и при пожаре, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Во время занятий ребятам рассказали, что вода представляет угрозу круглый год, поэтому, чтобы избежать несчастных случаев, важно проявлять особую осторожность, соблюдать нормы поведения около воды и категорически воздерживаться от посещения водоемов без присмотра старших.



Ученикам объяснили, почему возникают пожары, как поступать при появлении дыма, запаха гари или огня, каким образом эвакуироваться из охваченного пламенем помещения и как вести себя, если пути выхода заблокированы огнем. Особое внимание уделили правилам безопасного использования современной электроники и бытовой техники.



Все присутствующие получили памятки о правилах поведения на воде и пожарной безопасности.



Целью таких занятий является усиление профилактической работы, направленной на повышение уровня безопасности населения вблизи водоемов, предотвращение происшествий на воде, а также предупреждение возгораний в осенне-зимнее время.

