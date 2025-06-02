Школьникам Балашихи рассказали, как открыть собственный бизнес

сегодня в 09:57

Обучение в Школе начинающего предпринимателя продолжается в коворкинге парка «Пехорка» в Балашихе. Проект реализуется в рамках VIII Фестиваля бизнеса, организованного Балашихинской торгово-промышленной палатой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На третьем занятии участники сосредоточились на формировании ключевых навыков, необходимых для создания и развития собственных проектов.

Слушатели программы познакомились с практическими методами генерации бизнес-идей и инструментами дизайн-мышления — современными подходами к созданию востребованных и устойчивых решений на рынке.

Начальник юридического отдела Балашихинской торгово-промышленной палаты, общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Петр Попов рассказал участникам о способах выявления предпринимательского потенциала в повседневных ситуациях.

«Умение распознавать актуальные проблемы и превращать их в идеи — ключевой навык для предпринимателя. Именно на этом фундаменте строится жизнеспособная и востребованная бизнес-модель», — сказал Петр Попов.

Начальник организационного отдела Балашихинской ТПП Роман Далада провел занятие по основам дизайн-мышления. Участники узнали о пяти этапах этого подхода — от эмпатии к пользователю до прототипирования и тестирования, а также рассмотрели примеры применения метода в реальных проектах.

Практическая часть занятия позволила школьникам попробовать применить полученные знания к собственным бизнес-идеям, получить обратную связь и сделать первые шаги к их доработке и реализации.

Школа начинающего предпринимателя продолжит свою работу в рамках Фестиваля бизнеса, объединяя молодых и активных жителей округа, стремящихся к запуску и развитию собственного дела в Балашихе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.