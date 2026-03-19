Школьника Наро-Фоминска рассказали о мошенничестве

В Наро-Фоминске в школе № 6 состоялся важный разговор с участием первого заместителя городского прокурора Дениса Силуянова. Он встретился с учениками старших классов, чтобы донести до них простую мысль: вербовка через интернет — это не придуманная взрослыми страшилка, а настоящая угроза, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Аферисты нацелены именно на молодежь, которая более эмоциональна и подвержена психологическому воздействию. Они предлагают подросткам деньги за выполнение заданий, связанных с терроризмом.

Для школьников организовали показ фильма, который был создан на реальных событиях. В ходе беседы прокурор разъяснил: ответственность по уголовным статьям за диверсии наступает уже с 14 лет, а предусмотренные сроки начинаются от десяти лет и могут доходить до пожизненного заключения.

Самый главный совет, который дали ребятам: если в социальных сетях кто-то предлагает легкий заработок, оказывает давление или угрожает — необходимо немедленно выйти из диалога и сразу же рассказать об этом взрослым. Проявлять ложный героизм или замалчивать ситуацию нельзя. Это не игра: одна ошибка способна разрушить всю дальнейшую жизнь.