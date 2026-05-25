Школьника Лотошина рассказали, как не стать жертвой злоумышленников.

В Лотошинской школе № 2 перед учениками выступила помощник прокурора Ольга Резникова. Она рассказала ребятам, как избежать уловок злоумышленников и не стать их жертвой, сообщила пресс-служба подмосковной проукратуры.

По словам представителя надзорного ведомства, аферисты нередко втягивают несовершеннолетних в преступные схемы. Например, предлагают «легкие деньги» или поучаствовать в «квестах», которые на самом деле оказываются противоправными действиями. Кроме того, с помощью школьников мошенники могут выводить похищенные средства — за это предусмотрена уголовная ответственность. Также подросткам объяснили, что опасные предложения могут поступать под видом безобидных игр или быстрого заработка.

Ольга Резникова подчеркнула: если возникли любые сомнения или поступило подозрительное предложение, необходимо сразу обратиться к родителям, учителям или в полицию. Главная цель таких встреч — донести до школьников важную информацию, чтобы они знали, как защитить себя от мошенников, и понимали способы этой защиты.