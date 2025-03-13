Школьник Лобни стал победителем олимпиады по английскому языку

В Подмосковье прошел региональный этап Всероссийской олимпиады по английскому языку, где школьник из Лобни показал наилучшие результаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Олимпиада проходила в два тура в двух разных городах Московской области. По результатам соревнований победителем регионального этапа ВсОШ стал учащийся школы № 10 городского округа Лобня Александр А. под руководством педагога Марии Сальниковой.

«Ваш труд, усердие и талант принесли заслуженную награду. Желаем дальнейших успехов, новых горизонтов и вдохновения для достижения еще больших целей!» — поздравили победителей в управлении образования администрации города.

В Лобне уделяется большое внимание образованию детей. В школах проводят внеурочные занятия, кружки различной направленности, также открыты профильные классы. Лобненские школьники становятся призерами и победителями конкурсов и олимпиад различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.