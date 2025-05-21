Школьник Ленинского округа стал призером всероссийской олимпиады по истории

Ученик девятого класса Бутовской школы № 2 из Ленинского городского округа Григорий Гаврилов стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету «История», который прошел во Владикавказе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Гриша отлично учится по всем предметам, особенно успешно ему даются русский и английский языки, обществознание. Любимая дисциплина — история. Григорий считает, что это не просто хронологический ряд событий, а многогранная наука. Чтобы разобраться в ней на таком уровне, необходимо мастерски анализировать источники, иметь стальную логику, знать всевозможные произведения искусства и донести свою точку зрения до слушателей», — рассказала директор Бутовской школы № 2 Ольга Амелькова.

Она также отметила, что достичь подобного результата в изучении науки Григорию Гаврилову помогла педагог школы Надежда Васильевна Глотова. Она сразу же разглядела в парне незаурядные способности к истории, дала знания и замотивировала к углубленному освоению предмета.

Молодой человек намерен и в дальнейшем продолжить усиленно заниматься изучением истории, а после окончания школы мечтает поступить в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО): призовое место на Всероссийской олимпиаде дает неплохие шансы на это.

В пресс-службе добавили, что в 2025 году 10 учащихся Ленинского округа стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.