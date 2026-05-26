Школьник из Тольятти выиграл олимпиаду OIBO-2026

Одиннадцатиклассник из Тольятти Тимур Узбеков стал абсолютным победителем II Открытой международной олимпиады по биологии OIBO-2026 в «Сириусе», сообщает «АиФ в Тольятти» .

В соревнованиях участвовали более ста школьников из России, Казахстана, Киргизии, Индонезии и других стран. Сборная России завоевала 11 золотых и одну серебряную медаль и заняла первое место в общем зачете. Лучший результат показал ученик лицея №19 Тольятти.

С победой команду поздравил президент России Владимир Путин, отметив высокий уровень подготовки участников.

Мама школьника Мари Узбекова рассказала: «Если честно, мы никогда не оценивали Тимура как какого-то особенного ребенка. Для нас он был и остается просто любимым сыном». По ее словам, подготовка сопровождалась бессонными ночами и усталостью. «Бывали ночи, когда просыпаешься, а он все еще занимается».

Тимур с детства увлекался наукой и планирует стать врачом.

«Я всегда хотел стать врачом. С возрастом понял, насколько медицина многогранна», — сообщил он. Особенно сложным оказался проектный тур, где участники разрабатывали генетический способ лечения наследственного заболевания крови.

«Это было невероятно сложно, но очень интересно», — отметил победитель.

Замдиректора лицея Николай Шиндин подчеркнул: «Тимур с первого класса проявил себя как очень любознательный, воспитанный и одарённый ученик». После школы выпускник намерен поступать на факультет фундаментальной медицины МГУ и совмещать науку с практикой.

