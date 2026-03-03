Школьник из Серпухова победил в этапе чемпионата Профессионалы-2026

Ученик «Эффективной школы» Дмитрий Алексеев занял первое место на региональном этапе чемпионата «Профессионалы-2026», который проходил в Московской области со 2 по 28 февраля 2026 года. Он стал лучшим в компетенции «Автоматизация бизнес-процессов организаций (Юниоры)», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дмитрий Алексеев показал высокий результат на региональном этапе Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий — 2026.

В компетенции «Автоматизация бизнес-процессов организаций (Юниоры)» он продемонстрировал уверенное владение инструментами автоматизации, грамотное решение практических задач и высокий уровень профессиональных навыков. Это позволило ему обойти соперников и завоевать золото.

«Победа на региональном этапе — серьезный шаг в профессиональном развитии. Это не только признание таланта и усердия Дмитрия, но и показатель качества образовательной работы в «Эффективной школе»: ребята получают здесь возможности для освоения современных компетенций и реализации своих способностей. Поздравляю Дмитрия с заслуженной победой», — отметила заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.