Школьник из Реутова занял призовое место в конкурсе с исследованием о бюсте Жукова

Ученик из Реутова Александр Ефремов стал одним из победителей престижного всероссийского конкурса «Мой вклад в величие России», завоевав диплом II степени. Его исследовательская работа была посвящена истории создания бюста маршала Георгия Жукова, установленного в школе № 7, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Научным руководителем проекта выступила учитель ИЗО и черчения школы № 7 Татьяна Кравченко. Как рассказал сам Александр, интерес к истории Великой Отечественной войны у него возник благодаря прадеду — ветерану Абраму Марковичу Литману, который воевал в составе 53-го отдельного мотоциклетного полка.

«Мой прадед после войны активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи, рассказывал о боевых подвигах и был одним из создателей Музея боевой славы своего полка в школе № 3», — поделился юный исследователь.

Работа Александра Ефремова включала архивные изыскания, интервью с создателями бюста и анализ исторических материалов. Жюри конкурса высоко оценило глубину исследования и личный вклад автора в сохранение памяти о героях войны.

Планы на будущее у юного историка связаны с продолжением исследовательской деятельности. В следующем году он намерен подготовить работу, посвященную историческому наследию родной школы и города Реутова, с особым акцентом на сохранение памяти о военном прошлом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.