Школьник из Реутова стал призером конкурса «Большие вызовы»

Обучающийся технопарка «Изобретариум» в Реутове Илья Акимушкин стал призером Всероссийского этапа конкурса «Большие вызовы», который прошел в Сириусе с 30 апреля по 5 мая. Его проект вошел в число лучших, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Илья Акимушкин представляет детский технопарк «Изобретариум» городского округа Реутов. На всероссийском этапе конкурса «Большие вызовы» он представил проект ЧПУ-плоттера для печати шрифтом Брайля. Разработка вошла в число лучших по итогам защиты.

Конкурс «Большие вызовы» — всероссийская программа для школьников и студентов, увлеченных научно-исследовательской деятельностью. Она реализуется в рамках государственной программы научно-технологического развития федеральной территории «Сириус» и направлена на выявление и поддержку талантливой молодежи, развитие интереса к науке, технике и изобретательству.

Призеры конкурса включаются в государственный информационный ресурс о лицах с выдающимися способностями и могут претендовать на гранты президента РФ. Илью также пригласили в Сириус летом для доработки проекта, кроме того, он получил дополнительные баллы к ЕГЭ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.