Школьник из Реутова спас потерявшуюся на улице девочку

В Реутове десятилетний ученик школы № 4 Кирилл Рыбаков совершил достойный уважения поступок, проявив неравнодушие и ответственность. Мальчик обнаружил на улице маленькую девочку, которая осталась без присмотра взрослых, и не прошел мимо, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Осознавая возможную опасность ситуации, Кирилл помог ребенку, выяснил, где она живет, и сопроводил ее домой к бабушке-опекуну, которая уже начала поиски. Подвиг юного жителя города не остался без внимания.

24 ноября в актовом зале школы № 4 состоялось торжественное награждение Кирилла Рыбакова. В присутствии всех учеников школы и начальника Управления образования ему вручили ценный подарок — новый велосипед. Представитель Межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» высоко оценил действия мальчика.

По словам сотрудника полиции, для своего возраста Кирилл принял взрослое и абсолютно верное решение. Он не только оказал помощь ребенку, но и действовал исключительно грамотно, сообщив о происходящем своей матери. Этот случай вызывает чувство гордости за подрастающее поколение города, которое воспитывается в духе патриотизма и заботы о ближних.

Значительную роль в формировании характера Кирилла играет семейное воспитание. Его мама, Надежда Михайловна, убеждена, что в основе всего лежит общение с детьми, стремление привить им доброту и отзывчивость. В семье большое внимание уделяют просмотру классических отечественных сказок и патриотических фильмов, в которых добро всегда побеждает зло, а герои служат примером чести и взаимопомощи.

Поступок Кирилла Рыбакова стал ярким подтверждением того, что правильные жизненные ориентиры помогают принимать верные решения даже в самом юном возрасте.

