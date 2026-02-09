Школьник из Пущино обнаружил бактерию для борьбы с грибковыми заболеваниями растений

Одиннадцатиклассник Николай Уликов из Пущино выявил бактерию, выделяющую вещества против грибков, опасных для растениеводства. Исследование провели в центре «БиоТех-Пущино» наукограда Серпухова, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Николай Уликов, учащийся 11 класса из Пущино, обнаружил бактерию, способную выделять вещества, подавляющие рост вредных грибков. Открытие произошло во время лабораторных занятий по выращиванию гриба ежовика на специализированной среде. Биоматериал для эксперимента был собран в лесу, что привело к появлению сторонних микроорганизмов. В результате рядом с одной из колоний пространство оставалось чистым — другие бактерии и плесень туда не проникали.

Анализ показал, что эта колония выделяет особое вещество, препятствующее развитию грибков. Исследование позволит получить новые штаммы микроорганизмов, которые могут стать эффективным средством защиты растений от грибковых заболеваний.

Работа проводилась на базе центра дополнительного образования «БиоТех-Пущино» под руководством педагога Александра Носкова и кандидата биологических наук Елены Видягиной. По словам Носкова, в дальнейшем планируется подробно изучить свойства бактерии, описать морфологию клеток и протестировать культуру на различных штаммах грибов.

Николай Уликов намерен продолжить обучение в Тимирязевской академии и посвятить себя селекции и генетике растений. Центр «БиоТех-Пущино» объединяет восемь лабораторий, где школьники занимаются научными исследованиями и участвуют в конференциях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что уже в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.