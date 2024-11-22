С 16 по 17 ноября в Санкт-Петербурге прошел II Всероссийский чемпионат по виртуальной робототехнике «Юный Кулибин — 2024». В финале принимали участие 50 человек из 21 региона России, а количество кандидатов на одно место в финале чемпионата составляло 343 человека, сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Чемпионат «Юный Кулибин-2024» содействует развитию творческих активностей обучающихся, популяризации инженерных специальностей среди детей и молодежи в области программирования и виртуальной робототехники.

Обучающийся 6 класса школы № 10 городского округа Кашира Иван Якомаскин (руководитель — Лариса Александровна Конотоп), приняв участие в трех дистанционных отборочных турах, завоевал право участвовать в очном финале чемпионата.

Участникам предстояло выполнить задания по основам робототехники и программирования. На чемпионат съехались 50 участников с разных уголков страны.

На очном финале участники не только боролись за главный приз — робота Omegabot, но и посетили достопримечательности культурной столицы России.

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