Школьник из Подмосковья победил на турнире IATI по информатике

Восьмиклассник из Королева Николай Кондратенко занял первое место в младшей лиге XVII Международного турнира продвинутого уровня по информатике IATI. Он выступил в составе сборной России, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Николай Кондратенко учится в 8 классе Королевского лицея научно-инженерного профиля. На международном турнире IATI он стал победителем в младшей лиге, решая конкурсные задачи на языках программирования C/C++.

В министерстве отметили, что школьник регулярно участвует в олимпиадах по информатике и занимает призовые места. В седьмом классе он стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике, Олимпиады имени Л. Эйлера, победителем регионального этапа Олимпиады имени Дж. Кл. Максвелла и призером ее заключительного этапа.

В текущем учебном году Николай вновь победил на региональных этапах ВсОШ по информатике и Олимпиады имени Л. Эйлера, а также стал призером Олимпиады имени Дж. Кл. Максвелла. На заключительных этапах он получил призовое место на ВсОШ по информатике и диплом III степени на Олимпиаде имени Л. Эйлера. Всего российские школьники на турнире завоевали восемь золотых и четыре серебряные медали.

Международный турнир является этапом подготовки к 38-й Международной олимпиаде по информатике, которая пройдет с 9 по 16 августа в Узбекистане.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.