Школьник из Орехово-Зуева стал победителем Национальной технологической олимпиады

Ученик 10-го класса школы № 11 в Орехово-Зуеве Владислав Сидельников стал победителем Национальной технологической олимпиады и получил сертификат на дальнейшее образование на сумму 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Состязание проходило в Московском политехническом университете, в нем приняли участие школьники из разных регионов России. В ходе олимпиады Владислав и другие ребята в его команде разрабатывали решения для автономного движения в городе.

«В будущем я планирую развиваться в сфере IT. Ещё многое надо изучать, в этой сфере всегда есть к чему стремиться», — рассказал Владислав Сидельников.

Программированием Владислав увлекся, когда обучался в средней школе. Как и у многих, всё начиналось с игр, а затем соревнования стали профессиональными и приносили более ценные результаты. Национальная технологическая олимпиада — уже девятая на его счету. В каждой из них он становился либо призёром, либо победителем.

Владислав хорошо учится и занимается самообразованием, он всерьёз увлечен программированием и искусственным интеллектом. Педагоги считают, что из него выйдет отличный инженер и программист. Пока Владислав не определился с выбором вуза, но направление своей будущей профессиональной деятельности ему понятно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.