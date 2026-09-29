Школьник из Мытищ представит Подмосковье в финале «Абилимпикса»

Ученик мытищинской школы № 14 Тимофей Фролов представит Подмосковье в финале чемпионата «Абилимпикс», который пройдет с 31 октября по 3 ноября в Москве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тимофей Фролов выступит в категории «Школьники» по компетенции «Веб-дизайн». Вместе с наставником Наталией Тарасенко он готовится представить на чемпионате удобный интерфейс. Тимофей считает, что на хорошем сайте должно быть понятно, куда нажать и что прочитать.

Национальный чемпионат «Абилимпикс-2026» пройдет в «Тимирязев Центре» в Москве. Это 12-й чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

В региональных этапах в 89 субъектах РФ участвовали свыше 30 тыс. человек. В федеральном отборе более 2 тыс. конкурсантов боролись за победу в 47 номинациях. Их оценивали 720 экспертов. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что движение «Абилимпикс» помогает людям с ограничениями по здоровью доказать: труд и мастерство сильнее любых барьеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.