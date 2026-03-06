Школьник из Можайского округа выиграл Всероссийский конкурс ЮИД

Ученик 2 «Б» класса школы «Лидер» из поселка Горки Егор Хамидуллин победил во Всероссийском конкурсе по созданию праздничного БДД-торта к 53-летию движения ЮИД. Итоги подвели 6 марта, в День рождения организации. Юный инспектор стал лучшим по результатам открытого интернет-голосования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Егор Хамидуллин представляет отряд ЮИД «Дорожные знаки». На конкурсе он поразил жюри не только оформлением тематического торта, посвященного безопасности дорожного движения, но и серьезным подходом к кулинарному делу.

Готовкой школьник увлекся с пяти лет — начинал с простых блюд под руководством мамы. Сейчас он прошел три специализированных курса по приготовлению орешков, сырков и муссовых бенто-тортов, ведет страницу «Десерты от маленького шефа», где публикует видео-рецепты, и принимает заказы.

Руководитель отряда Анна Степановна Гейер и команда «Дорожных знаков» поздравили Егора с победой. В интернет-голосовании он обошел участников из разных регионов страны.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.