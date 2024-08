Школьник из Ленинского городского округа прошел в финал Всероссийского конкурса

Основные увлечения Александра — астрономия и программирование. Через авторскую лекцию он хочет помочь всем интересующимся информационными технологиями выбрать подходящее IT-направление.

«На этапе „Лекция и конспект лекции“ я рассказывал о разнообразии отраслей в IT и то, как выбрать подходящее направление для себя. Про качества, которые должен иметь хороший IT специалист, и о том, что работать в IT можно как самому, так и в Государственных органах», — поделился Александр.

«Знание.Лектор — 2024» — это проект, в рамках которого любой желающий может попробовать свои силы в качестве лектора, усовершенствовать навыки публичных выступлений и найти свою аудиторию. 175 финалистов конкурса отправятся в профильную смену «Знание.Лектор» в международный детский центр «Артек» с 25 сентября по 16 октября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.