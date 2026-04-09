Школьник из Королева представил бионический протез на фестивале

Фестиваль научно-технических проектов «Кванториада» проходит в Королеве 9–10 апреля в рамках Недели космоса. Ученик гимназии №9 представил на нем прототип бионического протеза руки с управлением через ЭМГ-датчики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль «Кванториада» объединил школьников из наукограда и других городов Подмосковья. В программе — выставка изобретений и научно-технических проектов, разработанных учащимися.

Ученик гимназии №9 представил прототип бионического протеза кисти. Устройство управляется с помощью ЭМГ-датчиков, которые фиксируют электрические сигналы мышц предплечья. Принцип работы основан на азбуке Морзе: пользователь выполняет последовательности коротких и длинных сжатий, а протез реагирует на заданные команды.

Так, три коротких сжатия приводят к сжатию кисти, три длинных — к разжатию, а комбинация «короткое-длинное-короткое» активирует движение указательного пальца. Датчики крепятся к предплечью, и управление происходит за счет напряжения мышц.

Разработка предназначена для людей, лишившихся кисти. Проект вызвал интерес у участников и гостей фестиваля, которые отметили его потенциал для дальнейшего развития и практического применения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.