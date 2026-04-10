Школьник из Истры представил проект на олимпиаде «Траектория DEAF»

Ученик Истринской школы-интерната Кучин Вячеслав 9 апреля представил научный проект на Общероссийской предметной олимпиаде «Траектория DEAF» для обучающихся с нарушением слуха. Работа посвящена влиянию электромагнитного излучения бытовых приборов на человека, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Вячеслав защитил проект «Физика на кухне», в котором рассмотрел влияние электромагнитного излучения бытовой техники на организм человека. Школьник изучил научную литературу по теме и провел социологический опрос среди учащихся школы-интерната.

На основе полученных данных он подготовил практические рекомендации по снижению воздействия электромагнитных полей в быту. Работа сочетает теоретическое исследование и прикладной подход.

«Проект Вячеслава отличается глубиной проработки, новизной подхода и практической значимостью. Его работа не только расширяет кругозор, но и помогает формировать культуру безопасного использования современной техники. Мы гордимся успехами нашего ученика и желаем ему дальнейших научных открытий и побед!» — отметили в администрации учебного заведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.