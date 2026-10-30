Школьник из Химок завоевал Гран‑при вокального конкурса ЮИД Подмосковья
Фото - © Пресс‑служба культурно‑досугового центра «Подмосковье»
Ученик школы «Лига первых» Лев Куриченков из Химок завоевал Гран‑при Московского областного вокального конкурса «Голос ЮИД Подмосковья». По итогам финала Лев стал обладателем звания лучшего голоса ЮИД Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
Финал конкурса состоялся в Красногорском культурно‑досуговом центре «Подмосковье». Организаторами выступили Госавтоинспекция Московской области совместно с Региональной общественной организацией «Союз безопасности дорожного движения». В мероприятии приняли участие юные инспекторы движения из разных муниципалитетов региона. Конкурсанты исполняли авторские песни, а также известные композиции в современной аранжировке.
«Победа в конкурсе такого уровня — значимое достижение, которое подтверждает высокий творческий потенциал наших школьников. Важно, что участники ЮИД используют свои способности не только для самореализации, но и для решения общественно значимых задач. Через музыку и творчество они доносят до сверстников идеи ответственного поведения на дорогах. Поздравляю Льва с заслуженным признанием и желаю ему дальнейшего развития и новых достижений», — отметила начальник управления по образованию администрации городского округа Химки Ирина Болгова.
Среди почетных гостей и членов жюри были представители региональных органов власти, Госавтоинспекции, общественных организаций и деятели музыкальной индустрии. В их числе — начальник Управления Госавтоинспекции Московской области Виктор Кузнецов, заместитель министра образования Московской области Татьяна Лукьяненко, представители организации «Юные инспекторы движения», а также руководитель и солисты арт‑групп «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого».
Ярким моментом финала стало выступление всемирно известного битбоксера Вахтанга Каландадзе — восьмикратного чемпиона России и вице‑чемпиона мира. Все участники конкурса получили дипломы и памятные подарки.
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Фото - © Пресс‑служба культурно‑досугового центра «Подмосковье»
Фото - © Пресс‑служба культурно‑досугового центра «Подмосковье»
Фото - © Пресс‑служба культурно‑досугового центра «Подмосковье»
Фото - © Пресс‑служба культурно‑досугового центра «Подмосковье»
Фото - © Пресс‑служба культурно‑досугового центра «Подмосковье»