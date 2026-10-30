Школьник из Химок завоевал Гран‑при вокального конкурса ЮИД Подмосковья

Финал конкурса состоялся в Красногорском культурно‑досуговом центре «Подмосковье». Организаторами выступили Госавтоинспекция Московской области совместно с Региональной общественной организацией «Союз безопасности дорожного движения». В мероприятии приняли участие юные инспекторы движения из разных муниципалитетов региона. Конкурсанты исполняли авторские песни, а также известные композиции в современной аранжировке.

«Победа в конкурсе такого уровня — значимое достижение, которое подтверждает высокий творческий потенциал наших школьников. Важно, что участники ЮИД используют свои способности не только для самореализации, но и для решения общественно значимых задач. Через музыку и творчество они доносят до сверстников идеи ответственного поведения на дорогах. Поздравляю Льва с заслуженным признанием и желаю ему дальнейшего развития и новых достижений», — отметила начальник управления по образованию администрации городского округа Химки Ирина Болгова.

Среди почетных гостей и членов жюри были представители региональных органов власти, Госавтоинспекции, общественных организаций и деятели музыкальной индустрии. В их числе — начальник Управления Госавтоинспекции Московской области Виктор Кузнецов, заместитель министра образования Московской области Татьяна Лукьяненко, представители организации «Юные инспекторы движения», а также руководитель и солисты арт‑групп «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого».

Ярким моментом финала стало выступление всемирно известного битбоксера Вахтанга Каландадзе — восьмикратного чемпиона России и вице‑чемпиона мира. Все участники конкурса получили дипломы и памятные подарки.

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