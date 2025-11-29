Школьник из Химок представил Россию на математической олимпиаде в Китае

Ученик Академической гимназии «Новогорск» из Химок Иван Беляев вошел в состав сборной России на Китайской национальной олимпиаде по математике, сообщили в пресс-службе местной администрации.

История Ивана Беляева — вдохновляющий пример того, как талант, помноженный на упорство и поддержку сильной образовательной среды, превращает школьные знания в оружие для покорения мировых вершин.

Всего Россию представят шесть школьников из числа победителей и призеров всероссийских олимпиад. Руководителем сборной стал профессор факультета математики и компьютерных наук Санкт-Петербургского государственного университета Федор Петров.

«Русская математическая школа всегда славилась глубиной мысли и нестандартным подходом. Иван Беляев доказывает: наши юные таланты способны конкурировать с сильнейшими умами планеты», — отметил депутат Евгений Иноземцев.

Состязания это не просто проверка сил для наших ребят, а важнейший этап подготовки к Международной математической олимпиаде в Шанхае, которая пройдет в июле 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.