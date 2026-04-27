Школьник из Химок победил во Всероссийской викторине физиков

Ученик из Химок Георгий Борисов стал победителем VI Всероссийской викторины юных физиков. Торжественная церемония награждения прошла 24 апреля в Российской академии наук, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

По итогам конкурсного отбора 2025 года лауреатами викторины стали семь участников, чьи работы получили наивысшие оценки жюри. В их числе — школьник из Подмосковья Георгий Борисов.

Викторина носила междисциплинарный характер. Вопросы, подготовленные учеными Академии наук, требовали не только знания формул, но и понимания тем на стыке физики, химии, астрономии, биологии и информатики.

Награды победителям вручил вице-президент РАН академик Владислав Панченко.

«Я посмотрел, что в вопросах очень много интересных разделов. Здесь и эффекты, связанные с тем, почему корабли начинают притягиваться, и то, как ученые сельскохозяйственных наук спасали и сохраняли продовольствие. Практически вся современная повестка нашла отражение в этих вопросах», — заявил он.

Организатором викторины выступило отделение физических наук РАН при участии корпуса профессоров РАН, Физического института им. П. Н. Лебедева РАН и Московского педагогического государственного университета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.