Школьник из Балашихи завоевал золото на соревнованиях по стрельбе

Кирилл Мартынов стал победителем Кубка Московской области по практической стрельбе по пневматическому пистолету в категории «открытый класс». Мероприятие прошло в спортивном комплексе имени Е. А. Донской в микрорайоне Дзержинского в городском округе Балашиха, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для молодого спортсмена эта победа стала дебютной на таком высоком уровне. Успешное выступление позволило ему не только завоевать золотую медаль, но и получить право войти в состав сборной Подмосковья.

Судьей соревнований стал руководитель Федерации практической стрельбы Московской области Борис Крейндлин. В рамках турнира стрелки выполнили серию из десяти упражнений, которые входят в программу Чемпионата мира. За звание лучших состязались свыше ста стрелков. Участники приехали из семи различных субъектов Российской Федерации.

Первенство Московской области и Кубок Московской области по практической стрельбе по пневматическому пистолету и пневматическому карабину в честь Героя России Александра Потапова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции, регулярно проводятся в Балашихе. В этом году соревнования провели в третий раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.