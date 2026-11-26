Ученик гимназии №1 Павел Фролов из Балашихи занял второе место на Всероссийском конкурсе детских инженерных изобретений «Инженеры транспорта». Он представил проект сервисов для семей с детьми в аэропортах в креативном направлении «Детский сервис в аэропорту», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Павел Фролов разработал проект «Смарт-Траектория» — модульную систему, объединяющую физические и цифровые сервисы аэропортов для семей с детьми от 0 до 17 лет. Концепция включает смарт-капсулы для младенцев, интерактивные игровые зоны и квесты с дополненной реальностью.

«Мой проект родился из проблемы, с которой я столкнулся сам. Мы часто путешествуем с младшим братом, и я заметил, что в аэропортах не хватает тихих мест для малышей. Так я начал развивать свою идею и решил учесть потребности детей разного возраста», — рассказал Павел Фролов.

Школьник участвует в конкурсе второй год подряд и планирует вернуться в следующем году. Он признался, что волновался перед защитой, но интерес экспертов помог ему выступить уверенно.

Третий сезон конкурса объединил более 90 тыс. школьников и студентов колледжей от 9 до 20 лет со всей страны. В финал вышли 10 технологических команд и 10 участников креативного направления из 16 регионов России. С 23 по 25 ноября финалисты дорабатывали проекты с экспертами и защищали их перед комиссией.

«Движение Первых» создало конкурс в 2024 году для развития интереса молодежи к исследованиям и техническому творчеству, а также объединения транспортных предприятий, вузов и отраслевых ассоциаций для совместных разработок. Партнерами проекта выступают ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот» и АО «АВТОВАЗ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.