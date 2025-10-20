Школьник из Балашихи вышел в финал Всероссийского конкурса научно-технологических проектов

Участник детского технопарка «Кванториум» Егор Неборский из Балашихи стал финалистом Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Технологии Первых». Финал конкурса пройдет в Сочи на Федеральной территории «Сириус» в конце ноября и объединит выдающихся молодых ученых страны, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Технологии Первых» создан для популяризации науки среди школьников и вовлечения талантливых учеников в научно-техническое творчество и реализацию инновационных проектов. Егор Неборский представит Балашиху среди 80 финалистов со всей России.

Для участия в конкурсе Егор разработал проект эко-рюкзака со встроенным фильтром. Концепция, созданная школьником, позволяет очищать воду из природных источников до состояния, пригодного для питья.

Детский технопарк «Кванториум» создан в рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта «Успех для каждого ребенка». В технопарке занимаются около 2,4 тысячи детей от 6 до 18 лет. Ребята обучаются по 20 направлениям. Среди них математика, технический английский язык, квантошахматы, схемотехника, 3D-моделирование, креативное программирование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.