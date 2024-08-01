Школьная форма в 2024 году: сколько стоит собрать ребенка на учебу в Москве

Аналитики подсчитали, сколько стоит собрать школьника на учебу в Москве в 2024 г

Август — подходящее время, чтобы собрать школьника на учебу. Новые школьные принадлежности и одежда для мальчика обойдутся в 10 800 рублей, а для девочки — в 13 700 рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито».

Купленные «с рук» комплект принадлежностей и школьная форма для родителей мальчика обойдутся в 7 400 рублей, а для девочки — в 11 800 рублей. Базовый набор одежды для учебы: брюки и рубашка — для мальчиков, платье, юбка, рубашка — для девочек. В этот же набор входят спортивный костюм, обувь для физкультуры, портфель, пенал с наполнением и тетради. За дополнительный комплект, состоящий из стола, кресла и ноутбука, придется отдать в среднем 52 500 рублей.

Обновлять школьную форму нужно каждый год, ведь дети растут очень быстро. Брюки для мальчиков в среднем стоят 1000 рублей, рубашка — 1600 рублей. За год цены на них выросли примерно на 7%. Покупка платья для девочки обойдется примерно в 1900 рублей, а юбки — в 1200 рублей — на 22% дешевле, чем в прошлом году. Рубашка или блузка для девочки стоит около 1600 рублей.

Средняя стоимость спортивной одежды для мальчика составляет 1600 рублей. Кроссовки стоят также примерно 1600 рублей. Форма для занятий спортом для девочки обойдется в 1800 рублей, кроссовки — в 1300 рублей.

Что касается рюкзака, он должен быть не только вместительным и симпатичным, но и подходить по фигуре и росту ребенка. Средняя цена на портфели на «Авито» в 2024 году — 2500 рублей. Можно приобрести и ортопедические ранцы, но их стоимость гораздо выше — примерно 7800 рублей. Набор чистых тетрадей будет стоить около 350 рублей. Простой пенал с наполнением — от 300 рублей.

Важно обустроить рабочее место для ребенка дома. Письменный стол в среднем обойдется в 4500 рублей, компьютерное кресло — в 3000 рублей. Средний чек за покупку ноутбука для старших школьников — 45 000 рублей.