Школьинкам Балашихи показали, как трудятся городские коммунальные службы

16 октября учащиеся седьмых и восьмых классов гимназии № 3 побывали в гостях у муниципального предприятия МБУ «Благоустройство-Балашиха». Проведение экскурсии взял на себя заместитель директора организации Максим Ахантьев. Подобные мероприятия курируются министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По словам Максима Ахантьева, в парке предприятия числится порядка 200 единиц специализированной техники. Это самосвалы, погрузчики, грейдеры, тракторы и пылесосы. Каждая машина используется для поддержания чистоты и порядка на улицах Балашихи. Школьникам наглядно показали, как работает трактор «Беларус» и некоторые другие машины.

Однако программа визита не ограничилась только осмотром транспорта. Ребята также посетили слесарную мастерскую, пообщались с сотрудниками и прокатились на самосвалах и тракторах. Стоит отметить, что именно поездка на спецтехнике вызвала у гимназистов наибольший восторг.

Четырнадцатилетняя Ульяна Демидова отметила внушительные габариты машин, а также большое количество всевозможных датчиков и приборов. «Запомнить назначение каждого из них, — по мнению Ульяны, — задача довольно сложная».

Девушка призналась, что и до этого относилась к труду работников коммунальной сферы с глубоким уважением, но после экскурсии ее признательность за их работу возросла еще сильнее.

Завершилась встреча школьников и коммунальщиков совместным фотоснимком и обсуждением ярких впечатлений. У ребят уж точно появилось много тем для обсуждения.