Школа вожатых студенческих отрядов заработала в Подмосковье

В Российском университете кооперации состоялось открытие школы вожатых студенческих отрядов Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие собрало более 200 участников, которые в течение обучения освоят ключевые навыки работы с детьми, а уже летом отправятся в лагеря по всей стране.

В рамках церемонии открытия состоялся праздничный концерт «Дотянись до мечты». Студенческие отряды Подмосковья подготовили танцевальные, вокальные и театральные номера, отражающие ценности движения: безопасность, профессионализм, уважение и традиции.

Образовательная программа школы направлена на подготовку вожатых к летнему сезону 2025 года. Будущие наставники изучат алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях, основы первой помощи и психологические аспекты работы с детьми. Также в рамках обучения пройдут мастер-классы по проектированию смен, организации квестов, спортивных турниров и творческих мероприятий. Участников курируют опытные наставники, они помогут раскрыть их лидерский потенциал. По итогам обучения выпускники получат свидетельства государственного образца и смогут работать в лагерях Подмосковья, Федеральных детских центрах и на Всероссийских проектах Российских студенческих отрядов.

«Школа вожатых — это больше, чем учеба. Это сообщество единомышленников, где рождаются дружба, идеи и мечты. Это стартовая площадка для тех, кто готов дарить детям радость, превращать каждый день смены в маленькое приключение и быть примером для подражания», — отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.