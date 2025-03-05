Школа в Остафьево: 150 лет истории от княгини Вяземской до современных достижений

Среди множества московских учебных заведений есть школа с глубокой и необычной историей. В марте далекого 1867 года княгиня Мария Аркадьевна Вяземская открыла школу для крестьянских детей в имении Остафьево под Москвой (именно в этом имении в свое время любили гостить Пушкин и Карамзин). Полтора века спустя, 18 марта 2017 года, на школьном здании даже появилась памятная доска об этой исторической дате. А в трудные военные годы, школа умудрилась построить для нашей армии самолет. Сегодня учебное заведение в Остафьеве является частью ведущей московской образовательной площадки № 2083. Но обо всем по порядку в эксклюзивном материале РИАМО.

Одна из первых школ России ХIX века. Как все зарождалось

В 1861 году было отменено крепостное право и последовали преобразования. Остафьевская школа появилась на волне реформ царя Александра II, когда образованное общество России задумалось об улучшении жизни простого народа.

Представителями такого общества были супруги Вяземские — сын друга Пушкина Павел Вяземский и его жена Мария, основавшая учебное заведение в селе, выделив для этого помещение в усадебном флигеле. В школе бесплатно могли обучаться мальчики и девочки из разных сословий, возраст учащихся не ограничивался. Священниками и светскими людьми преподавалось 5 предметов: закон Божий, чтение, письмо, арифметика, церковное пение.

С 1870 года обучение велось за счет Земства. При этом, княгиня Вяземская сохранила за школой предоставленное помещение.

И лишь спустя почти 30 лет с момента основания, для школы было построено специальное здание с семью просторными кабинетами. Случилось это в 1893 году; теперь учебное заведение располагалось на берегу Остафьевского пруда, напротив усадебного дома Вяземских. Позднее здание, надстроенное вторым этажом, стало называться «Остафьевское земское училище». Продолжительность обучения в нем составляла 3 года.

Усадьба Остафьево и знаменитые гости

Об усадьбе Остафьево, при которой была открыта одноименная школа, стоит сказать особо.

Имение было построено в XVIII-м веке потомком Рюриковичей князем Андреем Ивановичем Вяземским.

Это место, с легкой руки Пушкина, известно как «Русский Парнас». Придумал его великий поэт, гуляя по аллеям местного парка. Александр Сергеевич несколько раз гостил у своего друга Петра Вяземского, владельца усадьбы.

В подмосковной усадьбе гостил и историк Карамзин, который был женат на сестре Вяземского. Именно здесь Николай Михайлович написал большую часть «Историю государства Российского».

Неоднократно бывали в гостях Батюшков, Жуковский, Гоголь, Тургенев, Грибоедов и другие известные люди Золотого века русской поэзии.

Сегодня в усадьбе работает Государственный музей «Остафьево» — «Русский Парнас», который кропотливо развивает экспозицию. Нынешний музей является постоянным социальным партнером школы № 2083. Ученики участвуют в научных конференциях и литературных вечерах, проводят экскурсии по экспозиции, организуют музыкальные гостиные.

Дальнейшее становление школы. Сложные военные годы

Фото - © Пресс-служба ГБОУ г Москвы "Школа №2083"

Вернемся к истории Остафьевской школы. Первым преподавателем и заведующим школой был Петр Ильич Масляков, выпускник Поливановской учительской семинарии. Ему одному — единственному грамотному человеку на селе, приходилось учить и воспитывать 30 мальчиков и девочек одновременно.

Шли годы, вместе со всей страной учебное заведение пережило глобальные перемены — Октябрьскую революцию, первые годы советской власти.

Тем временем, школа из начальной стала семилетней.

В 1930-е годы школа стала именоваться Единой трудовой школой 1-й ступени.

Дело первого заведующего школой Маслякова продолжили Иван Семенович Бондарев, Илья Евстропович Гусев, отличник народного просвещения Василий Семенович Грачев, которые в годы Великой Отечественной войны героически сражались на фронте.

Со школьной скамьи молодые ребята, выпускники Остафьевской школы призывались в армию и уходили на фронт. В Великую Отечественную войну двоим из них — летчикам Борису Петровичу Чистову и Александру Петровичу Кондрашову — было присвоено звание Героя Советского Союза. Сегодня об этом говорят мемориальная доска на здании образовательного учреждения и стенды музея.

Даже в трудные военные годы школа не прекращала работать. Школьники учились, помогали рабочим соседней фабрики, собирали металлолом и деньги для армии. Интересный факт. На собранные учащимися из Остафьева средства был построен самолет «Школьник», ставший большим подспорьем для наших военных в боях на фронте.

Наши дни

Сегодня учебное заведение в Остафьеве является частью одной из ведущих московских школ — школы № 2083.

Образовательный комплекс включает в себя 17 площадок: 10 дошкольных и 7 школьных, в которых работают более 800 педагогов и обучается более 10 тысяч детей.

Школа шесть лет подряд входит в ТОП-70 лучших образовательных учреждений Москвы и удостоена гранта мэра Москвы второй степени.

Здесь успешно функционируют 3 направления предпрофессиональных классов: медиакласс, предпринимательский класс, инженерный класс.

А по итогам прошлого учебного года школа № 2083 заняла второе место среди всех московских школ, которые специализируются на кадетском направлении.

Среди выпускников школы есть немало именитых людей, например, доктор биологических наук профессор МГУ Галина Мотузова и Заслуженный тренер России по хоккею Николай Стаканов.

Традиции школы 2083

Фото - © Пресс-служба ГБОУ г Москвы "Школа №2083"

В эксклюзивном интервью «РИАМО» директор ГБОУ "Школа № 2083" Татьяна Наумкина рассказала о традициях школы, делающей ее неповторимой и уникальной.

— Одна из наших любимых традиций, которую мы отмечаем с момента основания — выпускной вечер в музее-усадьбе «Остафьево» — «Русский Парнас». На празднике выпускники делятся своими успехами и планами на будущее, а также благодарят учителей за поддержку и знания. Это мероприятие позволяет им почувствовать себя частью большой семьи, осознать значимость образования и сказать слова благодарности своим педагогам и наставникам.

Еще одна традиция — кадетские балы. Полтора века на ниве просвещения служит наша образовательная площадка в Остафьево. Основательницей этой школы была княгиня Мария Аркадьевна Вяземская. Во времена царя Александра II были модны балы. Вот и мы решили организовать такое мероприятие для наших ребят. И появилась эта традиция сразу с основания кадетских классов в нашей школе. В прошлом году мы провели даже и первый юнармейский бал среди школ ТиНАО.

Зародилась и совсем новая традиция — проведение конкурса «Свет Рождественской звезды». Мероприятие проходило в рамках Международных образовательных Рождественских чтений с ноября по декабрь и включало шесть номинаций: рисунок, детское прикладное творчество, сочинение, проект, презентация и рождественская песня. В этом году главной темой чтений стало «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений». Этот конкурс — прекрасный пример сотрудничества школы, семьи и церкви в воспитании молодого поколения в духе традиционных ценностей. Участие в нем помогает детям стать увереннее и открыть для себя новые знания и опыт.

Мы по-прежнему чтим заветы основательницы школы княгини Марии Вяземской о том, что образование должно быть доступным для всех, на него не следует жалеть никаких средств — ни материальных, ни душевных, — ибо это вложения в наше будущее, в будущее России.