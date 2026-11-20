Педагогический коллектив школы «Триумф» из Химок 19 ноября отметили за высокое качество методической работы. Награду вручили на семинаре в Корпоративном университете развития образования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школа «Триумф» получила награду «Лауреат знака качества инновационной методической сети «Учусь учиться»». На семинаре в Корпоративном университете развития образования учителя начальных классов также обсудили современные подходы к оцениванию знаний школьников.

«Эта награда — результат большой и системной работы педагогов, их профессионализма и стремления постоянно совершенствовать образовательный процесс. Особенно приятно, что высокую оценку получила работа и детского сада, и начальной школы», — отметила начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова.

Она поздравила коллектив «Триумфа» и пожелала педагогам воплощать новые идеи и добиваться дальнейших успехов.

Отдельной темой семинара стали безопасность и эффективность оценочной деятельности учителя начальных классов. Педагоги обсудили, как сделать оценивание не формальной процедурой, а инструментом, который помогает ребенку видеть собственный прогресс, понимать свои сильные стороны и двигаться дальше. Участники обменялись опытом и познакомились с новыми методическими инструментами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.