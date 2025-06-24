Школа Солнечногорска присоединилась к областному проекту «Умные каникулы»

На протяжении 16 каникулярных дней ее ученики погружаются в насыщенную культурно-просветительскую программу. Она включает поездки, экскурсии, мастер-классы и многое другое. Проект направлен на развитие интеллекта, творческих способностей и расширение кругозора детей.

Так, ребята уже совершили туристический поход по экологическим тропам Солнечногорья, узнали о работе журналистов и операторов на телеканале «360 Солнечногорск», посетили Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот», побывали в сердце науки и технологий — павильоне «Атом» на ВДНХ и других знаковых местах Москвы: Красной площади, Воробьевых горах, Александровском саду, увидели Храм Христа Спасителя и Храм Василия Блаженного.

Также для школьников проводят мастер-классы по робототехнике, программированию, математике, оказанию первой помощи, творческие мастерские и многое другое.

Кроме того, дети и подростки встретились с ветераном Вооруженных сил РФ Владимиром Минабутдиновым и героем специальной военной операции Михаилом Каталиным, которые поделились жизненным опытом и воспоминаниями.

«Проект стал важной частью летней оздоровительной кампании. Он совмещает образование, расширение знаний о мире с отдыхом и развлечениями. Это способствует гармоничному и всестороннему развитию личности», — поделилась заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Проект «Умные каникулы» проходит в Подмосковье до 28 июня. Его участниками стали 97 тысяч учащихся из 100 образовательных учреждений области. Программа включает пять направлений: интеллектуальное, общественно-активное, патриотическое, спортивное и культурное. Проект реализуют в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.