Школа Раменского округа подписала меморандум с Китаем

МОУ «Ильинская СОШ № 26» Раменского округа установила партнерские отношения с образовательными учреждениями Китая. Трехсторонний меморандум был подписан директором Ильинской СОШ № 26 Надеждой Николаевной Садковой, директором Начальной школы Хэшэн района Вэньцзян Ван Юнлинем и директором Начальной школы Юннин района Вэньцзян Ли Лю, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Соглашение предусматривает сотрудничество в области культурного обмена и совместной разработки образовательных программ. В рамках партнерства уже состоялся дружеский футбольный матч между учениками российской и китайской школ.

После игры прошла совместная тренировка, где дети продемонстрировали свои спортивные навыки. Школьники также приняли участие в секции вопросов и ответов, обсудив особенности футбольных тренировок, уроков физкультуры и школьной жизни в своих странах. Мероприятие завершилось совместным фото.

Руководство Ильинской СОШ № 26 отметило планы по расширению партнерства с китайскими школами в спортивной сфере. По словам администрации учебного заведения, такой культурный обмен способствует развитию кругозора учеников и позволяет им познакомиться с другой культурой, не покидая стен родной школы.

