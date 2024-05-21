Школа педагогического мастерства Подольска выпустила будущих кураторов и вожатых

С февраля по май в городском округе Подольск работала школа педагогического мастерства, организованная муниципальным Дворцом молодежи. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Помимо теоретической части (72 часа лекций), для участников были проведены двухдневный выезд-инструктив и экспресс-слет, что помогло ребятам закрепить знания на практике.

Успешно сдал итоговый экзамен и получил сертификат 51 человек.

Выпускники направления «Школа вожатых» будут трудоустроены в загородные лагеря и лагеря дневного пребывания, а ребята, окончившие ШПМ по направлению «Школа кураторов», смогут участвовать в слетах, мини-слетах и других однодневных выездах в качестве кураторов, организаторов и медиагруппы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.