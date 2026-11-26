Директор школы №9 Лобни Ирина Кырма на прошлой неделе подписала соглашение о сотрудничестве с китайской школой в Нанкине. Церемония прошла в рамках программы «Образование без границ», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школа №9 Лобни стала партнером международного образовательного проекта в Китае. Соглашение подписали на мероприятии в Нанкине, посвященном развитию российско-китайского сотрудничества в сфере образования.

Документ позволит ученикам и педагогам участвовать в совместных образовательных и культурных проектах, обмениваться опытом, знакомиться с лучшими практиками и расширять международное общение.

«Подписание этого соглашения — не просто официальный документ, а реальный шаг к тому, чтобы ребята увидели мир шире, а педагоги вдохновились новыми подходами и обогатили свои методики», — отметила директор школы Ирина Кырма.

В торжественной церемонии также участвовали советник губернатора Московской области в ранге министра Ольга Забралова и министр образования Московской области Ингрид Пильдес. Они подчеркнули важность долгосрочных образовательных связей между Россией и Китаем и отметили, что такие договоренности открывают новые возможности для педагогов и учащихся региона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о том, что президенты РФ и ОАЭ открыли центр сотрудничества в Подмосковье. Благодаря центру можно будет обмениваться опытом, образовательными методиками и практиками.

«Мы создали его на базе гимназии им. Примакова. Для нас это еще один большой шаг в развитии сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — отметил Воробьев.