Школа № 4 в Сергиевом Посаде открылась после капремонта

Капитальный ремонт школы № 4 завершился к началу нового учебного года. Накануне там состоялась торжественная линейка и прозвенел первый звонок. Школа открыла свои двери почти для 1000 учеников, сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа.

В школе побывали врио главы Сергиево-Посадского округа Сергей Тостановский и заместитель главы Ольга Дударева.

В рамках капремонта рабочие полностью обновили фасад здания, заменили инженерные коммуникации, обновили стены, полы и потолки, подключили систему видеонаблюдения и благоустроили территорию. Также до конца сентября будет отремонтирован школьный стадион.

«Коллектив учителей полностью сформирован. Обучение будет идти в одну смену. Предстоит кое-где ещё поменять школьную мебель, не все поставки пришли в учебное заведение в срок, но в целом атмосфера в школе уютная», — поделилась Нина Лощинина, директор школы № 4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход ремонта СОШ № 1 имени авиаконструктора А. Я. Березняка. Глава региона пообщался с учителями и школьниками и отметил, что учебное заведение откроется в начале учебного года.

«У нее (школы — ред.) очень хорошая репутация, но учебное заведение нуждалось в заботе. И сегодня мы приехали убедиться, что все будет готово к новому учебному году. Школа большая — на 570 человек. Я знаю, что и подрядчик, и глава вовлечены в работу, родители очень помогают, за что хочу вас поблагодарить. Мы должны ее запустить 2 сентября, чтобы дети пошли в современные классы с современным оборудованием. Знаю, что к учителям здесь особенно бережно относятся. Более того, в школе математический уклон. Очень надеюсь, что штат будет полностью укомплектован», — заявил губернатор.