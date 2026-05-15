Школа №30 в Химках победила в конкурсе Минобразования

Школа №30 в Химках 14 мая стала победителем конкурса Министерства образования и вошла в число лучших образовательных учреждений Москвы и Подмосковья. Ученики 5-го «А» класса, изучающие китайский язык, 23 мая отправятся на стажировку в Китай, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школа №30 стала единственным образовательным учреждением из Московской области, получившим эту награду. Победа открыла возможность участия в международной программе обучения детей и обмена педагогическим опытом.

23 мая учащиеся 5-го «А» класса, которые изучают китайский язык, отправятся на стажировку в Китай. Директор школы Татьяна Кавторева подчеркнула, что сотрудничество закреплено официальным договором.

«С Китаем мы заключили договор о международном сотрудничестве. Наши школьники, которые увлекаются китайским языком, 23 мая поедут на стажировку — это возможность познакомиться с культурой страны, пообщаться со сверстниками и увидеть, как устроены местные школы. Такое сотрудничество помогает наладить регулярный образовательный и культурный обмен», — рассказала Кавторева.

В школе также прошел международный форум с участием студентов РУДН из Мексики, Монголии, Коста-Рики и Танзании. Они представили презентации о своих странах, выступили в национальных костюмах и рассказали о традициях.

«Мне очень понравилось, что у вас есть зима, а в Мексике ее нет. Когда я впервые увидела снег, я была в восторге — это действительно запомнится на всю жизнь», — поделилась студентка из Мексики Каролина Веласко Джаминос.

На базе школы №30 планируют создать международную площадку для обмена опытом между образовательными учреждениями. Проект направлен на развитие учебных и культурных связей и расширение возможностей для школьников.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о том, что президенты РФ и ОАЭ открыли центр сотрудничества в Подмосковье. Благодаря центру можно будет обмениваться опытом, образовательными методиками и практиками.

«Мы создали его на базе гимназии им. Примакова. Для нас это еще один большой шаг в развитии сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — отметил Воробьев.