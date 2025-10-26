Школа № 15 имени Героя РФ Буриличева в Балашихе отметила 130‑летие

В торжественном праздновании 130-летия школа № 15 имени Героя РФ А. В. Буриличева в Балашихе приняли участие глава городского округа Балашиха Сергей Юров, префект Троицкого и Новомосковского административного округа Дмитрий Набокин, заместитель руководителя Рособрнадзора Евгений Семченко, помощник начальника Главного управления глубоководных исследований МО РФ Сергей Щеголев, замглавы Балашихи Лилия Татевосян, депутат совета депутатов Вячеслав Крылов, начальник Управления по образованию администрации Александра Зубова. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Хочу поблагодарить весь большой коллектив образовательного учреждения за труд, наставничество, за то, что вы делаете на протяжении всех этих лет. Мы прислушиваемся к вам и вашему опыту во многих вопросах. Спасибо вам большое», — сказал Сергей Юров.

Во время мероприятия были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Ветеранов педагогического труда поблагодарили за их вклад в образование и вручили подарки. Особое внимание уделили истории образовательного учреждения, о которой рассказали присутствующим. Также гостей ожидал праздничный концерт.

История школы № 15 началась в 1895 году. Приоритетным направлением образовательного процесса является патриотическое воспитание учащихся. Школьники встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны, коллектив учебного заведения участвует в патриотических акциях. Среди педагогов школы — «Заслуженный Учитель Российской Федерации», «Почетные работники общего образования Российской Федерации», Педагог года Балашихинского района, 10 педагогов награждены медалями «850 лет Москвы», 21 человек — «Ветераны труда».

В 2023 году школе было присвоено имя Героя Российской Федерация Алексея Витальевича Буриличева, который жил в поселке Заря и учился в школе № 15.

