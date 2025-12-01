Школа № 9 в Домодедове провела мастер-класс по безопасности на День матери

В школе № 9 Домодедова прошел праздник ко Дню матери с мастер-классом по дорожной безопасности для учеников и их мам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В средней школе № 9 Домодедова имени Героя Советского Союза Д. К. Курыжова состоялось мероприятие, посвященное Дню матери. В празднике приняли участие ученики, их мамы, сотрудники Госавтоинспекции и Союза безопасности дорожного движения.

Ключевые гости провели практический мастер-класс по использованию светоотражающих элементов. Им напомнили, что такие элементы на одежде значительно снижают риск наезда. Представитель Союза безопасности дорожного движения Мария Оськина отметила, что светоотражающие детали в шесть раз уменьшают вероятность аварии и могут стать стильным украшением одежды.

Мамы и дети изготовили собственные светоотражающие жилеты и наклейки, которые затем представили на школьном дефиле. Формат мероприятия оказался не только полезным, но и творческим.

Мама ученика Ольга Голубь подчеркнула, что высокая транспортная активность требует особого внимания к безопасности детей. Организаторы считают, что такие встречи формируют у школьников и родителей привычку заботиться о себе на дороге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.