Школа № 4 Домодедова стала победителем муниципального этапа Единой школьной лиги

Домодедовская средняя общеобразовательная школа № 4 стала победителем муниципального этапа Единой школьной лиги и представит городской округ Домодедово на региональном этапе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ребята из 13 образовательных комплексов в течение 4 месяцев соревновались в мини-футболе, волейболе, баскетболе и шахматах. По итогам всех матчей команда школы № 4 Домодедова набрала 68 баллов.

«От всей души поздравляю и желаю удачи на предстоящих играх. Гордимся нашими спортсменами!» — поздравила ребят глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Проект Единой школьной лиги создан по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и объединяет школьные спортивные сообщества.

На официальном сайте Единой школьной лиги и группах ВКонтакте и Telegram можно найти анкеты всех участников, результаты уже состоявшихся матчей и быть в курсе последних новостей лиги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.