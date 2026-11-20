Педагоги из Наро-Фоминска, Можайска и Рузы 19 ноября обменялись методиками формирования функциональной грамотности школьников. Одной из опорных площадок межмуниципального семинара стала школа № 3 имени Героя Советского Союза Д. Д. Погодина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Наро-фоминская школа № 3 имени Героя Советского Союза Д. Д. Погодина 19 ноября стала одной из опорных площадок межмуниципального методического семинара по функциональной грамотности. Встреча объединила педагогов из Наро-Фоминска, Можайска и Рузы.

В семинаре участвовали заместители директоров по учебно-воспитательной работе, учителя математики, информатики, обществознания, технологии, естественно-научных дисциплин и начальных классов. Они обсуждали, как научить школьников применять знания в повседневной жизни.

На интерактивных мастер-классах педагоги показывали способы объяснения сложных тем на жизненных примерах, в том числе при изучении процентов. Деловые игры по финансовой грамотности позволили участникам решать практические задачи в роли консультантов.

Отдельный блок посвятили цифровым инструментам. Учителя осваивали создание заданий по математической грамотности с помощью нейросетей. Им также представили методику «пересборки задачи»: на основе одного условия можно подготовить упражнения разного уровня сложности для учеников с разной подготовкой.

По итогам семинара участники обменялись опытом и приемами, которые можно использовать на уроках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.