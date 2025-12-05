Школа № 26 в Балашихе отметила 10-летие и подвела итоги работы

Школа № 26 была открыта в 2015 году в микрорайоне Авиаторов Балашихи и за десять лет стала крупным образовательным комплексом, включающим школу и шесть дошкольных отделений. Юбилей отметили 5 декабря праздничным концертом, на котором выступили ученики, а также церемонией награждения педагогов и сотрудников почетными грамотами и благодарственными письмами.

В мероприятии приняли участие депутат Московской областной думы Владимир Шапкин, заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян, первый заместитель председателя совета депутатов Олег Зверев, педагоги, выпускники и почетные гости. Особое внимание уделили истории школы и ее достижениям.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что школа стала центром притяжения для микрорайона, где воспитывают не только успешных учеников, но и активных граждан. В школе обучается 1 912 учащихся и 1 084 воспитанника, работает 170 педагогов. Здесь развивают волонтерское движение, работают клубы «Орлята России», «Большая перемена», кадетские и юнармейские классы.

За последние пять лет более 1000 учеников стали победителями и призерами научных, творческих и спортивных конкурсов. В 2023 году школе присвоили имя Героя России Владимира Никишина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.