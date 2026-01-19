Школа № 18 Серпухова вошла в тройку лучших на чемпионате по интеллектуальным настольным играм

Школа № 18 городского округа Серпухов вошла в тройку лучших команд на открытом чемпионате по интеллектуальным настольным играм «Юнармия в игре — Достижения через приключения».Также от муниципалитета в чемпионате участвовали команды Дашковской школы, МБОУ СОШ № 3 и Образовательного комплекса им. Владимира Храброго. Мероприятие собрало 64 юнармейских коллектива из Московской и Калужской областей.

Юнармейцам предстояло продемонстрировать не только физическую подготовку, но и глубину знаний. Программа чемпионата включала два ключевых блока:

Интеллектуальный турнир, где ребята отвечали на сложные вопросы по истории Великой Отечественной войны и культуре народов России.

Спортивные испытания, в рамках которых участники выполняли нормативы общей физической и военно-прикладной подготовки.

Команда отряда «Пересвет» школы № 18 городского округа Серпухов под руководством Олеси Плотниковой показала блестящий результат, заняв почетное третье место в общем зачете чемпионата.

Такие события не только выявляют лидеров, но и укрепляют дух товарищества, связывая поколения уважением к истории и традициям нашей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.