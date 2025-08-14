Школа № 14 в Коломне готова к открытию

В школе № 14 в городском округе Коломна завершился капитальный ремонт. Учебное заведение прошло полное преобразование, обеспечив комфортные и безопасные условия для обучения, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В рамках реконструкции были полностью обновлены фасад и кровля здания, заменены все инженерные системы, перепланированы помещения, что позволило создать больше пространства для занятий и продленки.

Отремонтированы спортивный и актовый залы, кабинеты и раздевалки. Особое внимание было уделено вопросам комфорта и безопасности. В школе установлено более 70 камер видеонаблюдения, внедрена современная пожарная система, а также предусмотрен подъемник для маломобильных учеников.

Подробности об образовательных возможностях школы представит директор Дмитрий Владимирович Ушаков в видео.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.