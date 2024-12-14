Школа № 1 в Балашихе отметила свое 90-летие

История учреждения началась 1 сентября 1934 года в поселки при заводе авиационной промышленности № 120. Здание школы было маленьким и располагалось на улице Карла Маркса. Поселок развивался, росло и его население. В 1937 году было принято решение о строительстве большой школы на 880 мест.

Уже в 1938 году для учащихся открылась новая школа, которая располагалась в здании современного МФЦ на Советской улице. В школе были созданы санитарная дружина, кружок связистов, драматический кружок. Это была первая каменная четырехэтажная школа в поселке Балашиха.

В годы Великой Отечественной войны здание школы отдали под госпиталь. В 1943 году учащиеся вернулись за парты.

«Из стен нашей школы вышли 115 золотых медалистов и 250 серебряных. Среди наших выпускников учёные, врачи, учителя, воспитатели, артисты, ведущие телевизионных каналов, военноначальники, руководители предприятий и просто замечательные люди. Это наша с вами история, это история, которую мы пишем вместе. Школа моя гордость, моя любовь. Хочу пожелать, чтобы наше будущее было действительно очень счастливым и продолжительным», -сказала директор школы № 1 Лариса Лебедь.

В 1975 году было построено новое здание школы, в котором ребята учатся до сих пор.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.