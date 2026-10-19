Школа «Наследие» в Химках отметила 105-летие

За 105 лет школа «Наследие» неоднократно меняла статус и название, оставаясь одним из ключевых звеньев системы образования Химок. Сегодня она объединяет несколько корпусов и сочетает образовательные традиции с современными подходами к обучению. В школе реализуют программы начального (1–4 классы), основного (5–9 классы) и среднего общего образования (10–11 классы).

Важную роль в сохранении связи поколений играет Музей истории края и школы, открытый в 1998 году. За более чем 25 лет небольшая экспозиция выросла в центр патриотического воспитания.

В музее хранятся классные журналы 1935–1942 годов, свидетельства об окончании школы, образцы пионерской и школьной формы, документы из личных архивов педагогов. Отдельный раздел посвящен Великой Отечественной войне: в нем представлены подлинные письма, фотографии и документы тех лет. Эти материалы помогают школьникам изучать историю и сохранять связь поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.