Школа имени Косыгина в Красногорске отметила 60-летие

Образовательный центр имени А.Н. Косыгина в Ильинском городского округа Красногорск отметил 60-летний юбилей 13 февраля. В торжестве приняли участие педагоги, выпускники и представители администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

МБОУ «Образовательный центр им. А.Н. Косыгина» был открыт в 1966 году при участии председателя Совета Министров СССР Алексея Косыгина. В 1981 году учреждение получило его имя. Изначально школа была рассчитана на 460 учеников, сейчас здесь обучаются более 800 детей. За 60 лет выпускниками стали 2072 человека, из них 145 — медалисты.

Юбилей объединил несколько поколений: ветераны педагогического труда, первые выпускники и почетные гости прошли через художественную галерею детских работ. Особое внимание привлек проект «Скорый школьный» — поезд с фотографиями всех выпусков с 1968 года.

Начальник отдела Ильинское управления территориальной политики Мария Козловская поздравила коллектив от имени главы округа, отметив преемственность традиций и вклад педагогов. Заместитель начальника управления образования Ольга Решетникова назвала коллектив «душой школы».

Особая гордость центра — педагогические династии. К юбилею провели исследование об учительских семьях, чей общий стаж превышает 100 лет. В честь праздника двум учителям, проработавшим четверть века, присвоили почетные звания, а лучших педагогов наградили. Учителя отметили, что самой ценной наградой считают благодарность учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.