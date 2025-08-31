Школа Дубны поучаствует в пилотном проекте по внедрению ИИ в образовательный процесс

Школа № 10 в Дубне в этом году примет участие в пилотном проекте по внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс. Помощники на основе искусственного интеллекта поставят как для школьников, так и для педагогов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Десятая школа вступила в эту программу. Будут внедрять, и как участники пилотного проекта показывать пример для всех учреждений. В целом, искусственный интеллект — это такая сфера, которая развивается сейчас во всех отраслях. Мы сами будем учиться, и будем учить наших детей», — рассказала о проекте заместитель главы городского округа Дубна Светлана Жаленкова.

С 15 октября в школах Московской области запустят «Умный помощник учителю». Искусственный интеллект будет проверять рукописные тексты, находить ошибки и рекомендовать оценки. Время проверки тетрадей сократится с 2 часов до 15 минут в день, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.