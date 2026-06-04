Школа Дмитровского округа заняла третье место в конкурсе

Команда учеников и наставников корпуса «Мечта» с ноября по апрель выполнила 23 конкурсных задания. Участники проводили добрые акции, изучали историю страны и родного края, участвовали в военно-патриотических и деловых играх, викторинах, «Классных встречах», семейных конкурсах и научных экспериментах.

По словам школьников, на старте задания показались сложными из-за жестких сроков. Со временем команда научилась планировать работу, распределять обязанности и организовывать мероприятия. Участники отметили, что стали увереннее в себе и сплоченнее.

«Такие победы — результат упорного труда, умения работать в команде и поддержки педагогов и родителей. Останкинская школа показала, что даже небольшая группа энтузиастов способна на многое, когда есть цель и желание двигаться вперед. Горжусь нашими ребятами и желаю им не останавливаться на достигнутом», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Победители добавили, что готовы продолжать участие в Движении Первых и приглашают присоединиться новых школьников и наставников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.